Met zijn twaalven aftrekken bij een gezellig wijntje

ARNHEM - Erotiekwinkel Christine le Duc in Arnhem timmert aan de weg met de Masturbation Masterclass. Een tupperwareparty 2.0. Voor vrouwen, of mannen, die hun partner willen plezieren.

Saskia Vreeswijk noemt de cursus een groot succes. Een paar sessies per maand zijn geen uitzondering. ,,Het maximaal aantal deelnemers is twaalf’’, zegt de filiaalmanager van Erotiekwinkel Christine le Duc in Arnhem, terwijl ze een knalroze dildo uitpakt en op tafel zet. ,,Omdat ik maar twaalf van deze dildo's heb voor de demonstraties.’’



Handwerk

Volledig scherm Filiaalmanager Saskia Vreeswijk van Christine le Duc voor het reclamebord van de Masturbation Masterclass. © Rolf Hensel Voor de winkel op de kop van de Rijnstraat staat een sandwichbord met een wervende tekst die bij velen al een glimlach op het gezicht heeft getoverd: 'Masturbation Masterclass. Een workshop waar je alles leert om je man te verwennen met het echte handwerk.' Vreeswijk schat dat die tekst 'wel zo'n honderdduizend keer is gedeeld' op foto's op Facebook en andere internetpodia op de wereld. ,,Tot in Australië toe.’’

Vriendinnen

De cursisten komen in groepen of apart, soms ietwat beschroomd, anderen in uitgelaten stemming, klaar voor een gezellig avondje plezier maken met vriendinnen. Vreeswijk: ,,Vrijgezellenavonden doen we ook geregeld. Dan hebben we hier alvast een stoel leuk versierd voor de bruid. Onlangs was er nog een man die zijn vrouw met de kerst een cursus cadeau deed.’’

Melkmeisje

De vrouwen leren bij een glaasje wijn de juiste technieken van het aftrekken. Plezier maken staat bij alles voorop. Alleen al de creatieve namen van de technieken in de omgang met het mannelijk lid roepen veel hilariteit op. Vreeswijk somt er een paar op: ,,De dennenboom, het melkmeisje, de citruspers, het klokje rond, de noodstop, de handrem en het vuurtje stoken.’’

Kaboutermuts

Om de sfeer een beetje los te maken, vraagt Vreeswijk de cursisten aan het begin van de avond om een leuke tekening te maken van een penis. ,,Daar komen de meest uiteenlopende modellen uit: eentje met grote ballen, een kaboutermuts, een setje champignons en andere variaties.’’



Als de tongen los komen, volgen vaak de nodige persoonlijke ontboezemingen. ,,Je ziet jonge meiden en oudere vrouwen ervaringen met elkaar uitwisselen. Sommige vrouwen komen verlegen binnen, anderen met een air van 'ik weet alles al'. Maar na afloop blijken ze dan toch veel nieuws geleerd te hebben. Leuk om later uit te proberen. Om je man of vriend te bellen om alvast klaar te gaan zitten.’’

Quote Ik zie het ook niet gebeuren dat mannen aan tafel zitten om te roeren in neppoesjes. Saskia Vreeswijk

Macho's

Vreeswijk erkent volmondig dat mannen ook wel eens iets zouden mogen leren over de masturbatietechniek bij vrouwen. ,,Maar dat ligt ingewikkeld. Mannen gedragen zich onder elkaar al snel als macho's die hoog opgeven over hun prestaties.’’ Ze schiet in de lach. ,,Ik zie het ook niet gebeuren dat mannen aan tafel zitten om te roeren in neppoesjes. Ik vraag me ook af of dat wel goed is voor mijn veiligheid.’’

Leerzame avond

De leerzame avond kost 25 euro. Na afloop krijgen de deelnemers een goodiebag mee. Cristine le Duc broedt op een nieuwe variatie van de cursus. ,,Met bondage en zweepjes’’, onthult Vreeswijk.