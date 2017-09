Milan uit Arnhem voor even beroemd na val in afvalcontainer

Voordat hij het wist rolde zondagmiddag de trommel voor de vuilniszakken aan de Scheepvaart dicht en viel hij in de drie meter diepe schacht. ,,Milan heeft enorm geluk gehad’’, zegt Marco Misset van de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. ,,De container was al behoorlijk gevuld en daarom viel hij zacht. Voor hetzelfde geld was hij op de bodem terecht gekomen of in glas.’’



Milan heeft zich dat nooit gerealiseerd. Hij heeft volgens moeder Jacqueline Jeurissen een kwartier in de container gezeten, toen vriendjes hem misten. ,,Ze gingen zoeken, zagen zijn fiets en hoorden hem schreeuwen’’, zegt ze. ,,Toen een vriendinnetje van Milan mij het nieuws bracht dacht ik eerst dat hij in een kliko was gevallen. Ik schrok pas toen ik doorhad dat hij in die container zat.’’