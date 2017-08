Mobiel wiethok gevonden in Velp

Introductie 3.373 eerstejaars HAN in volle gang

29 augustus ARNHEM - De introductie bij de HAN in Arnhem is weer begonnen. In de Gelderse hoofdstad hebben zich bij de hogeschool 3.373 eerstejaars gemeld (in Nijmegen 6735). De binnenstad loopt vol met jongelui die de meest vreemde verzoeken doen. ,,Wil je met me trouwen?", vragen ze zwangere vrouwen, want zo exact is de opdracht geformuleerd.