Nabestaanden vermoorde Henk Peters willen contactverbod

De familie Peters wil niet hebben dat de dader in een reeks plaatsen komt waar nabestaanden wonen. Het gaat om Arnhem-Zuid, Barneveld, Elst, Opheusden, Renkum en Voorthuizen. Dat verzoek heeft de familie inmiddels bij het openbaar ministerie neergelegd.

Spoorloos

De 48-jarige Frans J. is veroordeeld tot 17,5 jaar cel voor de moord op en het wegmaken van het stoffelijk overschot van Henk Peters. Peters verdween in de nacht van 29 op 30 april 2009. Sindsdien is hij spoorloos. Een stoffelijk overschot is nooit gevonden. De vermissingszaak staat landelijk bekend als de 'moordzaak zonder lijk'.

De voorwaardelijke invrijheidstelling van Frans J. staat, aldus justitie, gepland voor 21 november 2021. Dan heeft hij twee derde van zijn gevangenisstraf er op zitten.

Brief

Al eerder zal de oud-Oosterbeker in het kader van zijn naderende terugkeer naar de maatschappij in aanmerking kunnen komen voor 'gefaseerde detentie', zoals plaatsing in een half open inrichting of proefverlof. Dat heeft het Openbaar Ministerie zeer recent in een brief aan de nabestaanden van Henk Peters desgevraagd laten weten. Pas in de loop van 2021 zal het OM, aldus een woordvoerster, besluiten óf, en zo ja onder welke voorwaarden, Frans J. vrijkomt.

De kans bestaat dat OM tezijnertijd instemt met zijn vervroegde vrijlating indien de oud-Oosterbeker alsnog onthult waar de laatste rustplaats is van Henk Peters. Justitie heeft dat al eens eerder in een enigszins vergelijkbare zaak gedaan.

Oppakken

De brief van het OM is hard aangekomen bij de nabestaanden. ,,Je weet dat de moordenaar van Henk vroeg of laat vrij komt, maar toch is het een schok. Het is zó confronterend. Die man kan zijn leven weer oppakken, maar Henk niet’’, zegt Diana Peters, een van de zussen van de verdwenen hobbyfotograaf. Ze vindt het 'moeilijk te verteren' dat Frans J. blijft zwijgen over de plek waar haar broer ligt. Diana: ,,We hebben nooit afscheid van Henk kunnen nemen.’’

Voor de nabestaanden blijft het gissen waarom Henk Peters vermoord is en hoe hij het om het leven is gekomen. Frans J. heeft tijdens zijn verhoren bij de politie veelvuldig gebruik gemaakt van zijn zwijgrecht. Ook tegenover de rechtbank en het gerechtshof in Arnhem weigerde hij een verklaring af te leggen. De oud-Oosterbeker blijft ondanks de grote hoeveelheid bewijzen tegen hem elke betrokkenheid bij de verdwijning van Henk Peters ontkennen. De dader vindt zichzelf een slachtoffer van een 'gerechtelijke dwaling'.

Aanslag

Frans J. is ook verdacht geweest van betrokkenheid bij een aanslag (2011) op Ruud Loman, voormalig getuige in de 'moordzaak zonder lijk', maar dat is nimmer bewezen. Loman raakte tijdens een schietpartij in zijn flatwoning in Arnhem zwaar gewond. Deze zaak is nooit opgelost.