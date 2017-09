Nederlandse sterren zingen Duits op bierfeest Wunderbar in GelreDome

Jongetje valt in ondergrondse container in Arnhem

3 september ARNHEM - Een jongetje is zondagmiddag aan de Scheepvaart in Arnhem in een ondergrondse afvalcontainer gevallen. Het kind was tijdens het spelen in de openstaande afvaltrommel gaan zitten, de trommel sloeg daardoor automatisch dicht, waardoor het kind in de afvalbak viel.