Nieuwe documentaire over Kees Momma uit Velp

In de nieuwe documentaire zal het accent komen te liggen op de voortschrijdende verzelfstandiging van de 51-jarige Kees Momma. Na een jarenlange vergeefse zoektocht is het Willem (86) en Henriëtte Momma (83) namelijk gelukt om een geschikte woning voor hun autistische zoon te vinden. Ze hebben met steun van vrienden een aangepaste, vrijstaande bungalow in ‘een voor Kees bekende en vertrouwde omgeving’ gekocht.



Opnames

De productie van de nieuwe documentaire over Kees Momma zal, aldus Monique Nolte, naar verwachting nog jaren in beslag nemen. Vanuit de omroepwereld is hiervoor al belangstelling getoond. Tussentijds wil ze op het digitale platform The Case onder anderen de ruim 46.000 volgers van de Facebookpagina Het beste voor Kees in woord en beeld op de hoogte houden van de ontwikkelingen in het leven van de Velpenaar. Kees Momma is een autist met uitzonderlijke talenten, maar ook met beperkingen.