NOM-meisje Marijke uit Arnhem al in 1980 overleden

ARNHEM - Marijke Bouwman, het 'NOM-meisje' dat in 1944 is geboren in het Openluchtmuseum in Arnhem, is al in 1980 overleden. Dat vertelt haar neef Jan-Willem Heerink.

Het museum zocht haar om in september een foto-expositie te openen over de Arnhemse geëvacueerden die na de Slag om Arnhem in de museumboerderijen hebben gewoond.

Marijke had de voorletters NOM (Nora Olga Marijke), net als het museum zelf. Ze was getrouwd en had twee zoons, vertelt Heerink. Ze woonde eerste in Rhoon bij Rotterdam, later in Kenya, vanwege het werk van haar man. Eind jaren zeventig kreeg ze een hersentumor. Ze is toen naar Nederland teruggekeerd, waar ze eind 1980 is overleden.

Spijtig