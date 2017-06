NS: Drie treinen uitgevallen door staking op station Arnhem

UPDATE Staking NS-personeel in Arnhem: treinen rijden gewoon

9:07 ARNHEM - De staking van NS-werknemers vrijdagochtend in Arnhem zorgt niet voor problemen, voor de buitenwereld althans. Treinen op stations in Arnhem en Nijmegen rijden gewoon, maar op enkele kleine stations rijden er minder. Ook vliegt de NS werkwillende machinisten in om toch treinen op de belangrijkste trajecten in te kunnen zetten.