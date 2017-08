'NVU-infiltrant bij Baudet? Onzin, hij wist overal van'

Kusters: ,,Baudet wist gewoon dat Goossens ook NVU-lid was. Net zoals hij ook wist dat ik samen met twee andere NVU-leden in februari, vlak voor de verkiezingen, aanwezig was bij een FVD-bijeenkomst in café Dudok in Arnhem. Ik zat op de tweede rij.’’

In het maart-nummer van het NVU-tijdschrift Wij Europa ('Volksnationaal tijdschrift') staat het bezoek van de NVU-delegatie aan Baudet en co al uitgebreid beschreven. ,,Als hij ons niet pruimde, had-ie ons toch uit de zaal kunnen laten zetten? Zelf heb ik achteraf nog staan praten met Theo Hiddema, de tweede man van FVD. Die ken ik al heel lang, hij was jarenlang de advocaat van de weduwe van NSB'er Rost van Tonningen.’’

Infiltrant

In een bericht op de eigen partijwebsite, meldt het Forum voor Democratie zaterdagochtend: 'NVU-infiltrant door FVD geroyeerd als lid.' Het bewuste lid, Goossens, zou in maart hebben geholpen bij het organiseren van een verkiezingsbijeenkomst in Badhoevedorp. De partij van Baudet zegt nooit te hebben geweten van het NVU-lidmaatschap en ontkent met klem dat er banden zijn tussen beide politieke partijen.

Quote Ik heb op Baudet gestemd, ik voel me ideologisch met hem verwant. We hebben voor de verkiezingen ook handtekeningen voor zijn partij verzameld. Constant Kusters

Tegenover website The Post Online verklaarde Baudet vrijdag zelfs dat hij nog nooit van Kusters had gehoord. Dat klopt niet, getuige een tv-uitzending van Powned uit 2015 waarin de FVD-voorman aan het woord komt over Kusters.

'Baudet liegt'

Kusters: ,,Zie je wel: Baudet liegt. Ik ken trouwens veel meer NVU-leden die tegelijkertijd ook lid zijn van het FVD of PVV. Zelf heb ik op Baudet gestemd, ik voel me ideologisch met hem verwant. We hebben voor de verkiezingen ook handtekeningen voor zijn partij verzameld. Of dat een vorm van samenwerking is? Zo zou je het kunnen zien.’’

Schriftelijk bewijs dat het Forum voor Democratie inderdaad wist dat vrijwilliger Alexander Goossens lid is van de NVU-kan Kusters overigens niet overleggen. Hij wijst er wel op dat in het maart-nummer van partijblad Wij Europa óók een foto van de FVD-bijeenkomst in Badhoevedorp is afgedrukt. 'Mr Hiddema en Baudet met NVU-partijgenoot Alexander Goossens', staat er bij een foto van de drie.

Onbetrouwbaar

Volledig scherm Constant Kusters. © ANP De rechts-radicale Arnhemmer, die beweert zijn neo-nazistische veren te hebben afgeschud, krijgt zelf ook regelmatig het verwijt onbetrouwbaar en leugenachtig te zijn. Critici zoals Willem Wagenaar, onderzoeker van extreem-rechts en verbonden aan de Anne Frank Stichting, stellen dat Kusters zijn rol en die van zijn NVU voortdurend schromelijk overdrijft. Zo wordt betwist dat het NVU-leden waren die in 2015 azc-inspraakbijeenkomsten verstoorden.



In de verklaring op haar website, richt FVD zich zaterdag ook rechtstreeks tot Kusters. Die hoeft het niet in zijn hoofd te halen om zich bij de partij van Baudet aan te sluiten, is de boodschap: 'Het bestuur van FVD zal Kusters niet als lid accepteren.'