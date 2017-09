OM zag geen grond voor hogere straffen mishandeling Koningsdag Arnhem

Voor dat laatste vond justitie echter geen overtuigend bewijs. Op beelden is wel te zien dat er geschopt is op de borst van een van de slachtoffers, maar niet op het hoofd. Wel is er op het hoofd geslagen.

Onzekerheid

Uiteindelijk zijn de eisen van het Openbaar Ministerie min of meer gelijk aan de richtlijnen binnen het OM voor openlijk geweldpleging. Wel zijn er nog bijzondere omstandigheden meegenomen. Zo heeft de officier van justitie in de eis rekening gehouden met de jonge leeftijd van de verdachten. Ook is het feit dat het anderhalf jaar heeft geduurd voor het vergrijp op zitting is gekomen meegewogen. ,,Bedenk dat dit voor jonge verdachten een flinke impact heeft gehad. Ze leven al anderhalf jaar in onzekerheid’’, aldus de woordvoerder. Ook is de eis wat lager uitgevallen voor de zes jongens die zich melden na de televisie-uitzending op 8 juni 2016 waarbij foto's van de daders werden getoond. Dat geldt niet voor het drietal dat zich niet meldde.