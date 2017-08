Onderduikers eren hun redders met Yad Vashem in de Arnhemse synagoge

VideoARNHEM - De Joodse familie Nathans uit Arnhem dook in de Tweede Wereldoorlog onder om te ontkomen aan vervolging en deportatie. Ze overleefden de Holocaust op een hele reeks schuiladressen in Nederland. Lex en Max eerden vanmiddag in de synagoge in Arnhem vier mensen uit gezinnen in Zwolle. De Israëlische Yad Vashem onderscheiding werd uitgereikt.

Volledig scherm Lex Nathans (rechts) bedankt opperrabijn Binyomin Jacobs voor de plechtigheid in de synagoge in Arnhem. © Rolf Hensel De 80-jarige Max Nathans uit Israël toont een groepsfoto van een groot deel van hun familie tijdens een groot feest vlak voor de oorlog. Er staan 22 familieleden op. Slechts 6 van hen overleefden de massamoord op de Joden onder de naziterreur van Hitler-Duitsland. ,,De overlevenden waren mijn ouders, mijn tante, mijn oom, hun zoon en ik. Van mijn moeders kant zijn 15 van de 18 familieleden vergast in de vernietigingskampen Sobibor en Auschwitz.’’

Max en Lex hebben al erediensten meegemaakt voor hun redders uit Zetten, Oldebroek en Andijk. In de synagoge in Arnhem gaat het op dinsdagmiddag 29 augustus om een bijeenkomst rond de redders van Lex. Lies Nathans bracht Lex op 6 februari 1943 ter wereld op het onderduikadres bij Nelis en Truus Hennevanger in Zwolle. Ook Lieuwe and Catharina Gezina Flisijn uit Zwolle krijgen in de synagoge de Yad Vashem. Ze hielden vader Simon verborgen.

Trauma

Lex bekent geëmotioneerd tegenover de ruim 100 mensen dat het hem spijt dat hij de onderscheiding voor de 'rechtvaardigen onder de volkeren' zo laat heeft aangevraagd. Zijn ouders spraken nooit over de verschrikkingen van de oorlog, het trauma was te groot. ,,Ze waren druk bezig om het hoofd boven water te houden.’’ Zelf was hij jarenlang druk met zijn werk en zijn gezinsleven in de kibboets in Israël.

Huilende baby

De dankbaarheid van de nazaten van de families is er niet minder om. De ontroerde Harry Flisijn ziet in de diepe gelovigheid van zijn ouders de kiem voor hun moed. ,,Ze lazen veel uit de bijbel over het lot van het Joodse volk.’’ Monique Herings-Hennevanger prijst de de warmte van haar grootouders en vertelt dat het bij de geboorte van Lex bijna mis ging. ,,De buren hoorden een baby huilen. Mijn oma heeft ze verteld dat het een nichtje was. En dat ze na drie dagen weer naar huis gingen.’’ Snel zochten ze voor Lex een nieuw schuiladres. Max: ,,Ze kwam bij Marie Schuurman-Gutter in Andijk. ,,Dat was een weduwe met 12 kinderen’’, vertelt Max. Hier verbleef de kleine Lex tot aan het einde van de oorlog.

Jodenster

Max was 3 jaar toen de Duitsers Nederland bezetten. Het gezin woonde aan de Josef Israëlslaan in de Arnhemse wijk De Hoogkamp. Over hoe de Jodenvervolging begon heeft hij pas later veel gehoord, zo vertelt hij in een film die voor het Yad Vashem Instituut is gemaakt. ,,Je mocht niet meer naar de parken en naar restaurants. Je kreeg een grote J in je persoonsbewijs en je moest een Jodenster op de jas dragen. Ik heb er nog twee bewaard, van mijn vader. Je moest ze kopen.’’

Tekst gaat onder de video verder.

Yad Vashem

Yad Vashem in Jeruzalem is het instituut ter nagedachtenis van de zes miljoen Joodse slachtoffers van de Holocaust. Het Instituut heeft sinds 1953 over de hele wereld meer dan 25.700 mannen en vrouwen, waaronder meer dan 5.450 Nederlanders, geëerd voor het redden van hun Joodse medeburgers. Dit jaar werden in Nederland 25 mensen onderscheiden.

De Fliert

Vader Simon werkte als chemicus in een laboratorium van een verffabriek Op 29 mei 1942 werd hij plots ontslagen. Alle alarmbellen begonnen te rinkelen. Max: ,,Mijn ouders hebben mij ondergebracht bij het gezin van Dirk en Grietje den Hartog in Zetten, op de afgelegen boerderij De Fliert. In 2000 kregen de Den Hartogs postuum de Yad Vashem onderscheiding. Veel familieleden waren toen inmiddels overleden maar zoon Geurt den Hartog niet. ,,Hij is geëmigreerd naar Amerika en kreeg de Yad Vashem in Philadelphia’’, vertelt Max. ,,Met hem ben ik de oorlog het meeste opgetrokken. Hij verdient alle eer. De familie werd op een dag gewaarschuwd voor een razzia. De Duitsers zochten joden en volwassen mannen die ondergedoken zaten om aan dwangarbeid in Duitsland te ontkomen. Om aan die razzia te ontkomen heeft Geurt me op de fiets naar de dorpsschool gebracht. Om me daar te verstoppen.’’

Yad Vashem

Yad Vashem in Jeruzalem is het instituut ter nagedachtenis van de zes miljoen Joodse slachtoffers van de Holocaust. Het Instituut heeft sinds 1953 over de hele wereld meer dan 25.700 mannen en vrouwen, waaronder meer dan 5.450 Nederlanders, geëerd voor het redden van hun Joodse medeburgers. Dit jaar werden in Nederland 25 mensen onderscheiden.