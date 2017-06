Onkruidbestrijder steekt serre in de brand in Arnhem

Afvalscheiding werkt in Renkum zo goed dat plastic vaker wordt opgehaald

14:21 RENKUM - Afvalscheiding is in de gemeente Renkum een succes. Sinds de gemeente in januari over ging op een nieuw afvalbeleid - betalen per lediging van de container voor restafval - is het scheidingspercentage hard omhoog gegaan. In december was het 60 procent. Na vier maanden was het 77 procent en na vijf maanden was het al 79,5 procent.