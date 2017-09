Op reis naar Noord-Korea? 'Hartstikke veilig'

Toch is het als toerist nog steeds mogelijk om een rondreis door Noord-Korea te maken. ,,Het is daar hartstikke veilig, zolang je maar de regels opvolgt’’, meent Marc Roth. Hij is eigenaar van het Arnhemse reisbureau Roth Spark Travel , dat is gespecialiseerd in reizen naar Noord-Korea. Roth werkt nauw samen met een Brits reisbureau, dat op zijn beurt weer nauwe banden onderhoudt met het Aziatische land, waardoor reizen volledig op maat worden aangeboden. Toeristen die bij het Arnhemse reisbureau boeken, kunnen op die manier zelfs op plekken komen waar andere groepen geen toegang krijgen, zo staat op de website. Maar de telefoon staat op dit moment niet roodgloeiend, erkent Roth: ,,Het afgelopen jaar merkten we al dat steeds minder toeristen een reis naar Noord-Korea boeken. Inmiddels is het aantal boekingen met 90 procent gedaald. Sommige reisbureaus roepen dat juist nu meer mensen een trip naar Noord-Korea boeken. Durfals, die op zoek zijn naar avontuur. Maar daar geloof ik helemaal niets van.’’

Dat laat onverlet dat Nederlanders - journalisten daargelaten - redelijk onbekommerd door Noord-Korea kunnen reizen. ,,Voor je het land binnen gaat, krijg je een lijst met instructies’’, zegt Roth, die zelf de dictatuur meerdere malen bezocht. ,,Daarop staan do's en dont's. Zo mag je niet op eigen houtje door de stad wandelen of zomaar foto's maken. Geef je daar gehoor aan, dan is er niets aan de hand. Wat dat betreft is Noord-Korea veel veiliger dan bijvoorbeeld Afghanistan.’’



Een reis begint vanaf 800 euro. Dat is exclusief vliegticket naar Beijing, waar de trein naar de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang vertrekt. ,,Het is een hartstikke fascinerend land’’, aldus Roth. ,,Natuurlijk is bijna alles tijdens zo'n reis geregisseerd. Maar Noord-Korea is veel meer dan het verschrikkelijke dictatoriale regime. Er wonen 25 miljoen mensen, zij hebben niet voor die dictatuur gekozen. Dat maakt zo'n reis wat mij betreft ook de moeite waard: het zijn ook gewoon maar mensen, niet anders dan wij. Bij onderling contact vallen die vooroordelen over en weer weg.’’



Roth verwacht tot slot niet dat het toerisme naar Noord-Korea op korte termijn weer aantrekt. ,,Begrijpelijk, gezien de huidige situatie. Maar ergens ook jammer: je moet het land eerst eens gezien hebben, voordat je er echt een goed oordeel over kan vellen.’’