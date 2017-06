Plastic Soup Surfer: Rijnoevers liggen vol met wegwerp-bbq's

Volgens Tinga beseffen deze vervuilers niet dat de waterstand van de rivier vaak verandert. ,,Waardoor de kans groot is dat het verpakkingsmateriaal, dat natuurlijk niet afbreekbaar is, in de rivier terechtkomt en uiteindelijk mogelijk in de oceanen belandt. Via dit initiatief hoop ik mensen daarvan bewust te maken. De pers en sociale media spelen daarbij een belangrijke rol.’’



Hij heeft gekozen voor de vervuiling door plastic materialen omdat dit concreet en zichtbaar is. ,,We zien het allemaal om ons heen. Wat is er nu makkelijker dan een flesje na gebruik in de prullenbak te gooien? Zo voorkom je veel ellende’’, aldus Tinga.