Politie: beelden autobranden Arnhem van groot belang

Afgelopen nacht ging in de Agnietenstraat in Klarendal een auto in vlammen op . In de nacht van vrijdag op zaterdag was het raak in de Doctor A. Kuyperstraat in Geitenkamp en Poelwijkstraat in Presikhaaf.

Willekeurig

Vooral Arnhem-Noord wordt geteisterd door autobranden. Zo was het vijf keer in Presikhaaf en twee keer in Klarendal en één keer in Geitenkamp raak. Vijf autobranden in Arnhem-Zuid lijken geheel willekeurig in de stad gekozen. ,,We kijken ook naar dag en tijdstip, maar ook naar de manier waarop de auto's in brand zijn gestoken. Of er een verband is en zo ja welke kunnen we niet zeggen om het onderzoek niet te frustreren. We sluiten in ieder geval niets uit’’, zegt de politiewoordvoerder.