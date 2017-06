Politie vist complete schoolklas uit de Rijn

De ingreep volgde na een tip van een schipper, die de kinderen nabij de Stadsblokken tot borsthoogte in het water zag staan. De politie waarschuwde de juffrouw voor de gevaarlijke stroming in de Rijn. Er zou sprake zijn geweest van onwetendheid bij de vrouw, die de wijze raad opvolgde en haar klas naar de kant dirigeerde.

Controleactie

De ingreep was een reactie op een melding die binnenkwam net voordat de politie samen met Rijkswaterstaat en talloze andere partijen een grootscheepse controleactie ging houden op en langs de rivieren in het gebied tussen Sluis Driel, Doesburg en Tolkamer.

Land, water en lucht

De controle wordt gehouden op het land, op het water en vanuit de lucht. Er wordt onder meer gekeken naar illegale lozingen, zwerfvuil, illegale visserij en illegaal vuur stoken in de uiterwaarden. Ook het zwemmen in de rivier krijgt volop aandacht. Afgelopen week kwamen drie mensen om het leven in de Waal.