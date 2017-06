Politieheli kan nu tanken op Teuge, dus boef ontkomt niet meer

Randstad

De heli's vliegen vooral in de Randstad. Volgens de politie omdat daar de meeste criminaliteit is, maar ook omdat de heli's op Schiphol en Rotterdam zijn gestationeerd. ,,Aanvankelijk zouden de heli's verdeeld worden over het land, maar vanwege de kosten is dat niet gebeurd’’, zegt Ed Kraszewski van de Landelijke Eenheid waar de Luchtvaartpolitie onder valt.

Bekaaid

In 2016 vloog de politie 273 keer boven Oost-Nederland, met afstand de grootste van de tien eenheden. Rotterdam is met 608 vluchten koploper, gevolgd door Utrecht en Flevoland (527 inzetten), Den Haag (455) en Amsterdam (445). De drie noordelijke provincies komen er met 69 inzetten bekaaid vanaf, net als Limburg met 58 vluchten. Kraszewski: ,,Om alle blinde vlekken in Nederland te dichten, zoeken we overal plekken waar de bemanning kan bijtanken om een klus af te kunnen maken zodat overal goed inzetbaar te zijn. Teuge is daar één van.’’

Volle tank

Hoe lang een EC135 in de lucht kan blijven op een volle tank van 710 liter kerosine ofwel Jet A1 hangt van veel factoren af: het weer, het aantal mensen aan boord. Gemiddeld is het een uur of twee. Het duurt ruim een half uur voordat een heli vanaf Schiphol is opgestegen en in Oost-Nederland paraat is. Zonder te tanken, rest dan een uur voor de heli terug moet.