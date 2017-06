Staking NS-personeel in Arnhem: treinen rijden gewoon

Dierenambulance rukt uit voor plastic zak langs Nederrijn

22 juni RENKUM - Dierenambulance Nederrijn is woensdag tevergeefs uitgerukt voor een schaap in nood in de Renkumse uiterwaarden van Nederrijn. Eenmaal bij het water aangekomen, bleek het 'schaap' een witte plastic zak te zijn.