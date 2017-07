Te langzame Jorien wil blijven blussen

In februari mocht ze het opnieuw proberen. Ze had hard gewerkt aan haar conditie en kracht. ,,Want deze test gaat niet alleen om conditie. Dit is een pure krachtsinspanning’’, zegt Traas. Maar ze haalde het weer niet. ,,Ik kwam niet verder dan trede 80.’’



Dus houdt het voor haar op bij de brandweer. Traas baalt. ,,Het gaat toch niet alleen om fysieke kracht, ook om ervaring. Je bent bij de brandweer een team, iedereen neemt zijn eigen sterkte en zwaktes mee. Je bent er voor elkaar. Bovendien wordt het werk bij de brandweer steeds lichter. De auto bedien je nu bijvoorbeeld met drukknoppen en niet meer met zware hendels.’’



Traas is ervan overtuigd dat ze het werk nog prima aan kan. Net als veel andere 50-plussers die volgens haar niet eens beginnen aan de test. En net als veel vrouwen. ,,Een vrouwelijke collega van mij van 53 kilo, super fit, is elke keer weer blij als ze de trap haalt. Voor een man van 90 kilo is 42 kilo een pukkel. Voor lichte vrouwen is dat het heel zwaar. Juist veel vrouwen zien daarom van de test af, waardoor de brandweer ze kwijt raakt. Terwijl vrouwen hard nodig zijn.’’