Verdachte hotelmoord Arnhem voor het eerst voor de rechter

De tien chihuahua's van de vermoorde Arnhemse hotelier Bennie Peters zijn allemaal goed terecht gekomen.

Terug naar de fokkers

,,Bennie had in zijn nalatenschap opgenomen dat de chihuahua's terug zouden gaan naar de fokkers waar hij ze vandaan had. Dat is nu gebeurd’’, zegt een medewerkster van Dierentehuis Arnhem en Omstreken, dat de hondjes drie maanden heeft opgevangen.

,,Tot vlak voor zijn dood heeft hij contact onderhouden met de fokkers van zijn honden. Hij had een heel goede band met ze. Het was zijn nadrukkelijke wens dat de hondjes naar hen teruggingen’’, zegt de medewerkster van het asiel. ,,De tien hondjes hebben in Nederland en Duitsland baasjes gevonden. Het is fijn dat ze allemaal goed terecht zijn gekomen, maar we hebben wel een traantje gelaten toen ze vertrokken.’’

Bennie en Willy

De moord op Bennie (71) en Willy van den Heuvel (73) op 23 maart van dit jaar is even gruwelijk als spraakmakend. Het motief van de vermoedelijke dader is tot op heden een raadsel. De niet inhoudelijke pro forma-zitting zal daar vandaag ook geen helderheid in brengen.

Wat wel vast staat is dat De L. in de week voor de moord een auto steelt van VoedselLoket Almere, waar hij als tbs'er werkzaamheden verrichtte. Die avond keer hij niet terug in de Oostervaarderskliniek. Een week later duikt hij op in het hotel in de Patersstraat.

Messteken

De moordenaar van Bennie en Willy verliet het hotel die avond rond 19.30 uur via de achterdeur. Rond dat tijdstip gaat het alarm van het hotel af en weer korte tijd later wemelt het er van de politie. Ze treffen de slachtoffers badend in het bloed aan.