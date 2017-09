Verwarde ex-militair zet opnieuw straat op stelten

Filmpje voor de finisher van Rozendaalse Veldloop

21:44 ROZENDAAL - Deelnemers aan de Rozendaalse Veldloop, althans diegene die de finish halen, kunnen zichzelf na afloop terugzien op een finish-filmpje. De loop over 5,5 of 12 kilometer is woensdagavond in Rozendaal.