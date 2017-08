Voor Ahmad is het vaak vol op de Korenmarkt, voor anderen niet

,,Een half jaar geleden ben ik met een verslaggever van De Gelderlander naar de Korenmarkt in Arnhem gegaan. Ik was tester, om te kijken of ik binnen zou komen bij een café of disco. Ik ben nog niet zo lang in Nederland, ik kom uit Syrië, dus ik heb niet veel ervaring met deze situatie. Op die avond werd ik op verschillende plekken geweigerd aan de deur, telkens omdat het zogenaamd vol was. Daar heeft de verslaggever die mee was over geschreven in de krant.’’



,,Ik had gehoopt dat er na het artikel iets zou veranderen. De cafés en discotheken zeiden in de krant dat ze het heel erg vonden dat ik niet naar binnen was gelaten.’’



,,Daarom ben ik later, met mijn eigen vrienden, weer naar de Korenmarkt gegaan. Ik kwam nergens binnen. Ze zeiden weer dat het voor mij te druk was. Voor andere mensen niet, die konden gewoon doorlopen. Daarna ben ik nooit meer gegaan. Ik probeer het niet eens meer.’’