VVD: Onderzoek bestuurscultuur in Arnhem

Coffeeshop De Pinguin gaat donderdag weer open

30 juni ARNHEM - Coffeeshop De Pinguïn aan de Hommelseweg in Arnhem mag voorlopig weer open. Dat is het gevolg van de uitspraak die de rechter gisteren heeft gedaan. Hij heeft de voorlopige voorziening die eigenaar Arend Hogerhorst had aangevraagd toegewezen. ,,Hogerhorst staat te springen om weer te beginnen’’, aldus woordvoerder Maria Priore.