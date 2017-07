Wilders noemt Marcouch als burgemeester van Arnhem 'verschrikkelijk'

Wilders noemt Marcouch in zijn tweet verder een 'PVV-hatende Marokkaan'. Ook andere reacties op de aanstaande benoeming van Marcouch in Arnhem liegen er niet om. 'Ahmed Marcouch' is trending topic op Twitter (een onderwerp waar bovenmatig veel over wordt gepraat) en naar positieve reacties is het daarin goed zoeken.



Ook positief

Zo is er kritiek van Tweede Kamerlid Thierry Baudet en wordt een kritische, open brief van Jan Dijkgraaf aan Marcouch veel gedeeld. De weinig reacties die wel positief zijn, komen voornamelijk van mensen uit Arnhem zelf. Wel staan er veel positieve reacties onder het artikel over Marcouch op de site van De Gelderlander.



Geert Wilders heeft meerdere tweets gestuurd over Marcouch, die hij een 'fan van islamofascistische moslimbroeder Qaradawi' noemt. Dat is een omstreden ideoloog van de Internationale Moslimbroederschap.



Ahmed Marcouch was jaren Tweede Kamerlid voor de PvdA en is maandagavond door de Arnhemse raad voorgedragen als nieuwe burgemeester van de Gelderse hoofdstad. Als zijn voordracht wordt goedgekeurd, begint hij op 1 september in Arnhem.