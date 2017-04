Woonwagenkinderen uit regio Arnhem doen het niet goed op school

ARNHEM - Woonwagen-, Roma- en Sintileerlingen uit de omgeving van Arnhem beginnen op 4-jarige leeftijd op school met een achterstand. Die achterstand lopen zij later niet meer in. Steeds meer van deze WRS-leerlingen, inmiddels 18 procent, komt in het speciaal onderwijs terecht.

Dat is ruim drie keer zoveel als 'gewone' leerlingen. Op de middelbare school is zelfs 82 procent van deze leerlingen een 'zorgleerling'.

Die conclusies zijn van de Arnhemse Stichting Pas. De stichting helpt leerlingen met een WRS achtergrond in Arnhem, Rheden, Renkum, Lingewaard, Neder-Betuwe, Overbetuwe en Westervoort. De landelijke organisatie Onderwijs aan Woonwagen-, Roma-, en Sintikinderen wil niet zeggen of de Arnhemse cijfers vergelijkbaar zijn met andere regio's in Nederland. Volgens hen is vergelijken niet mogelijk.

Thuissituatie

De oorzaak van de slecht presterende kinderen in de regio Arnhem is volgens Stichting Pas te vinden in de thuissituatie. ,,De spreektaal is anders, waardoor kinderen een geringe woordenschat hebben. Grootouders spelen vaak een grote rol in de opvoeding en zij hebben meestal überhaupt geen opleiding genoten’’, zegt een woordvoerder van Stichting Pas.

Wat beter gaat dan voorheen, is verzuim. De WRS-leerlingen volgen, zolang zij leerplichtig zijn, onderwijs. 'Maar zodra ze 18 worden gaan ze alsnog van school af', is te lezen in het jaarverslag van Stichting Pas. 'Het ontbreekt de jongeren aan een rolmodel. Ouders hebben vaak een uitkering en voelen zich, net als hun kinderen, gediscrimineerd. Ze gaan er bij voorbaat vanuit dat zij geen werk zullen krijgen.'

Extra geld

Volgens Stichting Pas heeft het project Onderwijs aan Woonwagen-, Roma- en Sintikinderen in de regio Arnhem uitbreiding nodig. Er moet geld beschikbaar komen voor een extra onderwijsconsulent, om het tij te keren. Daarvoor is 35.511 euro nodig. ,,We hebben nu niet genoeg capaciteit om jongeren na hun 18e te begeleiden. Terwijl dan juist het moment aanbreekt dat ze van een opleiding door moeten stromen naar een betaalde baan. Dat gebeurt weinig. Veel jongens stoppen met school als ze niet meer leerplichtig zijn en gaan bijvoorbeeld bij hun vader in de oud ijzer handel. Meisjes worden vaak op jonge leeftijd zwanger en stoppen daarom met school.’’

Een woordvoerder van de gemeente Arnhem zegt dat het verzoek van Stichting Pas bekend is. ,,We moeten nog met hen in gesprek over de aanvraag.’’