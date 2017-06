Bestuurder zorgcentrum gunde echtgenoot opdrachten à 2,5 ton

ARNHEM - Bestuurder Barbara Versteegen van Insula Dei in Arnhem heeft het interieurbedrijf van haar echtgenoot opdrachten verstrekt ter waarde van 255.426 euro. Dat blijkt uit onderzoek van Ernst & Young in opdracht van de Raad van Toezicht van het zorgcentrum. Het stuk is in handen van de Gelderlander.

Van de 21 opdrachten tussen 2013 en 2017 werden er 15 verstrekt aan de partner van de bestuurder. Hij was met zijn bedrijf Gosselink BV voor 100 procent de toeleverancier.

Code

Hiermee heeft Versteegen in strijd gehandeld met de Governancecode Zorg. Daarin staat dat elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling vermeden moet worden. De Raad van Toezicht van Insula Dei liet Ernst & Young een onderzoek uitvoeren naar de mogelijke belangenverstrengeling nadat deze krant daar vragen over had gesteld.

Onthutst

,,De bestuurder heeft ernstig verwijtbaar gehandeld. De Raad van Toezicht is onthutst over de zaken die in het rapport zijn vermeld. Besluiten tot het aangaan van transacties bij tegenstrijdige belangen behoeven de goedkeuring van de Raad van Toezicht. Ook de statuten en reglementen van de Stichting Insula Dei Huize Kohlmann verplichten daartoe. De bestuurder is al enige weken uit haar functie ontheven.’’

Toezicht

Het onderzoek van Ernst & Young Fraud, Investigation & Dispute naar de belangenverstrengeling liep sinds februari. Versteegen werd in april op non-actief gesteld, omdat de Raad van Toezicht niet geloofde dat zij de organisatie met zo'n 280 cliënten onder het verscherpte toezicht vandaan kon krijgen. De zorgorganisatie met vestigingen aan de Velperweg en de Beekstraat in Arnhem stond sinds december 2016 onder verscherpt toezicht van de Inspectie voor Volksgezondheid. Inmiddels is een interim-bestuurder aangesteld en het verscherpt toezicht van de inspectie opgeheven.

Het vertrek van Versteegen bij Insula Dei is nog niet rond. De uitslag van het onderzoek van Ernst en Young zal meegenomen worden bij de ontbinding van het contract.