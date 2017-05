Rechtszaak over sperma-fout Rijnstate

'32 nakomelingen door spermabank? Dat is onmogelijk'

10:30 ARNHEM - Spermadonor Robert uit Arnhem houdt er rekening mee dat vanaf 2020 50 tot misschien wel 60 kinderen op zijn stoep zullen staan. ,,Het zou me niets verbazen. De administratie van de Spermabank van ziekenhuis Rijnstate was in elk geval tot 2014 een zooitje. Ik wil daarom tot op de bodem hebben uitgezocht hoeveel kinderen er van mijn zaad zijn verwekt. Ik heb geen vertrouwen in de cijfers die Rijnstate mij heeft gegeven.’’