'AkzoNobel bepaalde mede het DNA van Arnhem'

10:00 ARNHEM - AkzoNobel, en de voorgangers ENKA en AKU, bepaalde mede het DNA van Arnhem. De wortels van het concern liggen in de stad en de multinational is nog altijd een grote werkgever. ,,We volgen de zaak dus nauwlettend’’, zegt Arnhems wethouder Economie Ron König.