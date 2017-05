5-jarig jongetje slikt xtc: met spoed naar ziekenhuis

Meteen nadat bleek dat de jongen iets had geslikt, belden de ouders 112. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Of het om xtc gaat of een medicijn of iets anders kan de politie nog niet zeggen. Wel is er meteen nadat het gebeurde een onderzoek in wijk geweest met onder meer een drugshond van de politie. Er is niets aangetroffen.