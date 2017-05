70 jaar getrouwd in Rijnstate ziekenhuis in Arnhem

In het bijzijn van wethouder Ron König en hun vijf kinderen, vier dochters en een zoon, werd de taart aangesneden en nog eens teruggekeken op de trouwdag 70 jaar geleden. „Het enige dat ik bij me had was een dubbeltje voor de tram”, vertelt Flip. „We trouwden op woensdag, dat was gratis. We moesten wel trouwen, omdat ik anders naar Indië uitgezonden werd. Maar een groot feest was het niet. Mijn ouders hadden een fles Port bij zich, dat was ons huwelijkscadeau.”