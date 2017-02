Derde van illegale prostituees in Oost-Nederland komt uit Oost-Europa

6:58 ARNHEM - Een derde van de illegale prostituees in Gelderland en Overijssel is afkomstig uit een voormalig Oostblokland. Dit valt af te leiden uit de 100 controles die het Prostitutie Controle Team Oost-Nederland van de politie in 2016 hield.