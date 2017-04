'Aangifte homogeweld heeft wél zin!'

BrengFlex straks in hele regio Arnhem-Nijmegen

7 april ARNHEM - Vervoersbedrijf Hermes wil het nieuwe systeem BrengFlex uitbreiden naar de hele regio Arnhem-Nijmegen. Sinds januari kunnen passagiers in Arnhem en Nijmegen zich van elke halte in de stad rechtstreeks naar elke andere halte laten brengen. Directeur Juul van Hout van Hermes zegt dat de eerste resultaten heel goed zijn en dat uitbreiding in de komende jaren voor de hand ligt. In Rheden zullen de busjes dit jaar al gaan rijden.