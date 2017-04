Advocaat 16-jarige: Een van de twee 'homo's' sloeg als eerste in Arnhem

Marokkaanse moskeeën ‘solidair’ met homostel Arnhem

3 april ARNHEM - De Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN) is ontstemd over de mishandeling van twee mannen afgelopen weekend in Arnhem. Het motief lijkt hun homoseksuele geaardheid te zijn, de daders zijn volgens een van de slachtoffers tieners met een Marokkaanse achtergrond.