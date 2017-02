Zij staan de tot vier jaar cel veroordeelde vader van baby Jairo bij. Deze 26-jarige Arnhemmer werd in oktober jongstleden door de rechtbank schuldig bevonden aan het mishandelen en verwaarlozen van zijn 8 maanden oude baby in 2010. Het jongetje overleed uiteindelijk aan de gevolgen van een darmperforatie, volgens artsen veroorzaakt door een stomp in de buik.

Vormfout

Deze week maakten de advocaten bekend dat ze hoger beroep hebben aangetekend. Ze achten de kans reëel dat hun cliënt daarin vrijuit zal gaan. Dit vanwege een ernstige vormfout.

Vervalsing

Een griffier van de rechtbank en het hof blijken in 2013 een zogeheten appelakte (waarmee toentertijd het openbaar ministerie hoger beroep aantekende nadat de rechtbank het OM niet ontvankelijk had verklaard) te hebben geantedateerd. Acht dagen nadat de termijn om beroep aan te tekenen was verstreken, werd de datum door de griffier vervalst om toch binnen de beroepstermijn te vallen.

Een zeer ernstige fout die de integriteit van de rechtspraak ondermijnt, aldus de advocaten. Zij deden aangifte. De rijksrecherche onderzocht de zaak in 2015.

Fout

Na berichtgeving in De Gelderlander deze week, waarin de Rechtbank Gelderland in een reactie sprak van een 'administratieve fout' waarbij van opzet geen sprake was, kwam de rechtbank dinsdag met een uitgebreide aanvullende verklaring op rechtspraak.nl. Daarin staat onder meer dat er door de griffiemedewerker een fout bij het uitprinten van de akte is gemaakt. Een woordvoerster van de rechtbank voegde er mondeling aan toe dat uit het rijksrecherche-onderzoek geen nieuwe feiten naar boven zijn gekomen en dat van bewust antedateren niets is gebleken.

De Gelderlander heeft van de advocaten Van 't Hullenaar en Steenbrink daarom inzage gekregen in de conclusie van de officier van justitie in Amsterdam, die de resultaten van het rijksrecherche-onderzoek heeft beoordeeld. Uit die inzage blijkt dat de Arnhemse griffier zich volgens de officier schuldig heeft gemaakt aan valsheid in geschrifte door de bewuste appelakte te antedateren.

Volledig scherm © ANP

Hieronder de integrale verklaring van de advocaten Sander van 't Hullenaar en Janneke Steenbrink naar aanleiding van het feitenrelaas van Rechtbank Gelderland op rechtspraak.nl:

,,Nadat wij kennis hebben genomen van het persbericht van de rechtbank op haar website www.rechtspraak.nl van 21 februari jl. waarin de rechtbank aangeeft wat er mis zou zijn gegaan in de zaak ‘baby Jairo’ hebben wij het gemeend de Gelderlander inzage te mogen geven in de brief van de officier van justitie te Amsterdam van 8 december 2015, omdat de berichtgeving van de rechtbank op belangrijke punten aantoonbaar onjuist is.

Deze brief betreft de vervolgingsbeslissing ten aanzien van de griffier en de officier van justitie en is gebaseerd op het onderzoek van de Rijksrecherche. In die brief staat vermeld dat de griffier zich schuldig heeft gemaakt aan valsheid in geschrifte door op 18 juli 2013 een akte op te maken waarin de griffier in strijd met de waarheid opneemt dat de officier van justitie op 26 juni 2013 ter griffie kwam om hoger beroep in te stellen en verder nog dat de griffier op eigen initiatief die datum als vals element in de appelakte heeft opgenomen.

Het delict valsheid in geschrifte is in art. 225 van het Wetboek van Strafrecht strafbaar gesteld en kan alleen maar opzettelijk gepleegd worden. Wij vinden het daarom een kwalijke zaak dat de rechtbank in haar persbericht stelt dat uit het onderzoek van de Rijksrecherche en haar eigen interne onderzoek niet is gebleken dat er sprake was van een opzettelijke fout, omdat dit dus in strijd is met de vervolgingsbeslissing van de Officier van Justitie te Amsterdam en de uitkomsten van het onderzoek van de Rijksrecherche.

Verder wordt in het persbericht ten onrechte de suggestie gewekt dat er geen vervolging van de griffier heeft plaatsgevonden omdat er geen opzet in het spel was. Dat was er namelijk wél volgens de Officier van Justitie te Amsterdam. De griffier is echter niet vervolgd omdat hij/zij al genoeg nadelige gevolgen van de gang van zaken had ondervonden.

Ten slotte grijpt de rechtbank in haar persbericht ten onrechte terug naar de uitspraak van het hof van 2014 door te stellen dat het hof al heeft geoordeeld dat de verkeerde datum niet opzettelijk was. Het hof nam dat weliswaar toen in 2014 aan, maar kon toen nog niet op de hoogte zijn van de in 2015 ontdekte valsheid in geschrifte.