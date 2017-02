Afvalreporter 'Badr Harry' piekert over jojo-effect

'In mijn stamkroeg De Schoof heb ik onlangs onthuld dat ik in daar in maart weer een biertje ga drinken', schrijft hij in zijn wekelijkse column als Badr Harry . 'Dat wordt de eerste pint na ruim drie maanden drooglegging. Van der Ploeg heeft het gevoel dat de echte uitdaging nu pas begint. 'Voorkom het jojo-effect, vervalt niet in oude fouten' giert dagelijks als waarschuwing door zijn zenuwen. ,,Maar je moet wel leven'', reageert coach Toon Stelling. Hij adviseert Van der Ploeg om het gewicht niet onder de 85 te laten komen. ,,Dat is echt genoeg. Als je blijft trainen krijg je ook meer gewicht aan spieren. Dat is goed gewicht, geen vet.''