Agenten schieten op Arnhemse autodief

Het schot had geen effect, want de Arnhemmer ging er met volle snelheid vandoor, over de provinciale weg richting Appingedam. In de achtervolging draaide hij daar de parkeerplaats van de McDonalds op, waar hij via een grasveld verder probeerde te vluchten.



Maar de Arnhemmer had vanuit de auto niet gezien dat er een sloot langs het gras lag. Hij reed zijn auto in de greppel en kon ingerekend worden door de agenten. De gestolen auto waarin hij reed, raakte zwaar beschadigd en is afgesleept.



De verdachte, die niet gewond raakte door de politiekogel, is na zijn aanhouding in de cel gezet. Zoals gebruikelijk als een agent een schot lost, doet de Rijksrecherche onderzoek naar het schietincident.