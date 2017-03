'Airborne at the Bridge' geeft panoramazicht op Slag om Arnhem

Alles draait bij de expositie voor de panoramavensters om de laatste uren van drie mannen die in de gevechten bij de brug omkwamen: de Britse luitenant John Grayburn, de Nederlandse inlichtingenofficier Jacob Groenewoud en de Duitse Hauptsturmführer Victor Gräbner. Mensen van verschillende generaties, de meeste van na de oorlog, vertellen hun verhalen op een film van 8 minuten, in het Nederlands, Engels en Duits. Een oudere vrouw schetst het einde van gravin Van Limburg Stirum, die midden in de hel woonde. Niets herinnert meer aan de school die ooit naar haar was genoemd in deze omgeving.



Woede

,,Ik zat in het peloton van Grayburn’’, mijmert Letchford, terwijl zijn zoon hem voorzichtig naar het bankje bij de film begeleidt. ,,Grayburn was woedend op me. Hij wilde me erbij hebben toen we de Duitsers terug probeerden te drijven. Hij was me kwijt geraakt. Hij wilde ervaren mannen erbij hebben. Ik zat er al bij sinds Noord-Afrika.’’