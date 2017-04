Archeologische vondst in Arnhemse wijk Sint Marten

Strijd beste profielwerkstuk nadert climax

12:22 ARNHEM - Een spannende dag voor de finalisten van de door deze krant georganiseerde wedstrijd 'Het Beste Profielwerkstuk van de Betuwe'. Op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) in Arnhem strijden dinsdagochtend examenkandidaten van het OBC in Elst, het HPC in Zetten en Citadel in Lent om die prijs.