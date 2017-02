Halve finale KNVB Beker op groot scherm in supportershome Vitesse

20 februari ARNHEM - Het is de Supportersvereniging Vitesse gelukt om voldoende vrijwilligers op de been te brengen om woensdag 1 maart de wedstrijd Sparta-Vitesse op groot scherm te vertonen in Supportershome Monnikenhuizen. Het duel is een van de halve finales in het toernooi om de KNVB Beker.