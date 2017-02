Arnhem heeft drukste avondspits van het land, Nijmegen in file top tien

Meerdere ongelukken

In de jaarlijkse lijst met de grootste filesteden van Nederland staat Arnhem op de zevende plek. De vertragingen in die stad namen in 2016 met 3 procent toe, tot 20 procent. Vooral knooppunt Velperbroek, het kruispunt IJsseloordweg/Lange Water, en het einde van de A325 zijn volgens TomTom knelpunten. Vrijdag 2 september vorig jaar was verreweg de drukste dag rond de stad, qua fileleed. Die dag kenmerkte zich door meerdere ongelukken, met onder meer een dodelijk ongeval op de A12. Een paar uur na dat incident slibde ook de snelweg A30, het alternatief voor de A12, dicht nadat een auto bij een ongeluk op z'n kop terecht was gekomen. Volgens de VID groeiden de files rondom Arnhem die dag 'als kool'.

Drukte evenredig verdeeld

Een plekje boven Arnhem op de lijst, staat Nijmegen. Ook daar nam de extra reistijd in 2016 met 3 procent toe, tot 21 procent. In totaal brachten spitsrijders in Nijmegen vorig jaar zo'n 78 uur door in de file, zo'n zeven uur meer dan in 2015. In tegenstelling tot Arnhem, waar het zwaartepunt vooral op de avondspits ligt, verdeelt de drukte in Nijmegen zich vrij evenredig over zowel het ochtend- als avondverkeer. De grootste vertraging hebben automobilisten op de S100 richting de Waalbrug, het Gaziantepplein en de Oranjesingel, zo blijkt uit gegevens van TomTom. Vrijdag 22 juli stonden bestuurders de meeste tijd in de file, toen was de afsluiting van de honderdste Vierdaagse.