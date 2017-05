'Arnhem is niet voor Ajax', maar die finale kijken we natuurlijk wél

ARNHEM - 'Een Arnhemmer is niet voor Ajax'. Remco Kock, Facebook-columnist voor De Gelderlander, gaf zijn debuutroman in 2014 die titel. Ajax is in Arnhem niet geliefd, maar de Europa League-finale Ajax-Manchester United is woensdagavond in zeker drie cafés zien.

Ajax is misschien wel de club die na rivaal NEC uit Nijmegen het minst in aanzien staat in de Gelderse hoofdstad. Ter illustratie: op de laatste speeldag van de eredivisie werd er op de tribunes van Vitesse gejuicht toen duidelijk werd dat Feyenoord kampioen zou worden en de Amsterdammers aan het kortste eind trokken.

Ierse pub

Hoe dan ook gaat Café 't Huys er 'één groot feest' van maken op 'Hemelvaartsnacht', belooft de kroeg in de Korenstraat op Facebook. Een deur verder in de Korenstraat, bij Ierse pub Mick O'Connells, spelen sportuitzendingen sowieso een hoofdrol. Ook daar is de finale in Stockholm te zien.