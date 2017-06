Arnhem krijgt drie maanden om aan nieuwe afvalbeleid te wennen

Met 1.300 man de nacht in voor de vluchtelingen; op naar Arnhem

18 juni NIJMEGEN - Een euro of 300 de man, dat levert de wandelmars op die zojuist in Nijmegen begonnen is. Zo'n 1.300 mensen zijn deze middernacht in Nijmegen begonnen aan een wandeling van 40 kilometer naar Arnhem.