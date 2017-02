Arnhem of Nijmegen? Rutte kiest voor Arnhem

Rutte kende geen seconde twijfel, hij koos voor Arnhem. En dat had niets te maken met de locatie van het interview: op het kantoor van de Gelderlander-redactie in de Rijnstad. ,,Mijn moeders ouders hebben hier gewoond. Ze is geboren in Zutphen, maar haar ouders woonden daarvoor in Arnhem", zei Rutte, die daarmee meteen een inkijkje gaf in zijn Gelderse roots.