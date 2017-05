'Arnhem profiteert van bekerwinst Vitesse'

ARNHEM - Dat Vitesse het toernooi om de KNVB beker heeft gewonnen, is goed voor de club zelf, maar ook voor de stad Arnhem. Dat is de stellige overtuiging van Ron König, Arnhems wethouder Economie. ,,Dit geeft de stad een boost”, stelt hij.

,,Dit is absoluut positief. Niet alleen voor supporters van Vitesse, maar voor alle Arnhemmers. De bekerwinst bevordert de saamhorigheid en is goed voor de trots op de stad”, aldus de wethouder. Trots die waarnemend burgemeester Boele Staal zo mist in het prachtige Arnhem, bekende hij bij zijn nieuwjaarstoespraak.

Tjallingii

Staal constateerde in januari dat er maar weinig over was van de warme gevoelens die Arnhemmer Maarten Tjallingii had opgeroepen door in mei 2016 tijdens de Giro d’Italia op de Posbank in Rheden de blauwe bergtrui te veroveren. König denkt dat het sentiment rond de KNVB Beker langer kan blijven hangen.

,,Hoe lang dat is, is natuurlijk moeilijk te voorspellen’’, zegt hij. ,,Maar het past in een trend die eind 2015 is begonnen met de opening van het station.’’ Hij schaart er ook het opknappen van de zuidelijke binnenstad onder, en het terugbrengen van de Jansbeek. ,,En in 2019 is de 75ste herdenking van de Slag om Arnhem.’’

Europa League

De Arnhemse horeca heeft al flink geprofiteerd en daar komt nog meer bij, verwacht König. ,,Vitesse speelt minimaal drie Europa League-wedstrijden in GelreDome. Dat betekent spin-off voor de horeca in de stad. En het is goed voor de uitstraling van Arnhem.’’