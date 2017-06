Arnhem vindt de graafmachines prima, als de stad maar mooier wordt

Michiel Ausems van Anne & Max, een horecazaak op de kop van de Bakkerstraat, kijkt dagelijks uit op de bouwput van het Kerkplein. Met man en macht wordt hier gewerkt aan het boven water halen van de Jansbeek. Ausems geniet nu al met volle teugen van het moois dat al dit werk moet opleveren. ,,Doorgaan op die koers kan Arnhem kampioen maken. Natuurlijk is het een rommeltje voor de deur. Daar doe ik niet verbolgen over. Ik pas me aan. We hebben al veel vaste klanten. De Bakkerstraat zit met met nieuwe goede zaken in de lift. Over een jaar zitten we hier aan het water, op een fantastische plek.’’