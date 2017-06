Arnhem wil af van uitgaanspubliek in Varkensstraat: 'Erg jammer'

Het college van burgemeester en wethouders wil van de Varkensstraat een gewone woon- en werkstraat maken. Er is alleen nog ruimte voor horeca dat zich niet richt op avond- en nachtpubliek. Wel mogen restaurants en lunchrooms zich nieuw vestigen in de straat. Als de eigenaar van een pand zijn eigendom wil verkopen moet hij dat sinds vorige week eerst aan de gemeente aanbieden. Bevindt zich in dat pand avond- of nachthoreca dan koopt de gemeente het pand en moet de horeca-ondernemer vertrekken als de duur van het huurcontract is afgelopen.



Pandeigenaren hebben twee weken de tijd tegen dit besluit bezwaar aan te tekenen. De gemeenteraad neemt over drie maanden een definitief besluit. Het besluit is echter wel in werking getreden.