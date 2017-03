Arnhem wil op veertien plekken 'rijken' laten bouwen

Hij wil tot 2025 zo'n 250 huizen voor de rijkeren realiseren. ,,Met enkele tientallen per jaar. Dat is ook de huidige vraag.’’

Voordelen

Braamweg

Particuliere grondeigenaren zouden woningen in het dure segment kunnen bouwen aan de Braamweg, op het voormalige Coberco-terrein, Stadsblokken en Meinerswijk, de zogenoemde RIN-locatie op Schaarsbergen, de Ds. Bechtlaan, HES-Oost op Arnhems Buiten en Landgoed Klingelbeek. Met name over de Braamweg, de RIN-locatie en Stadsblokken-Meinerswijk is al veel discussie geweest.

Groen

Opvallend is dat twaalf van de veertien locaties in Arnhem-Noord liggen, waarvan een groot aantal in het groen. Juist daar willen de rijkeren graag wonen, betoogt Ritsema. Hij belooft: ,,Als er al groen moet sneuvelen voor woningbouw, dan wordt dat gecompenseerd. In het plangebied, of daarbuiten.’’