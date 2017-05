Arnhemmer (32) ernstig gewond bij steekincident Klarendal

'Bouw ook dure huizen in Arnhem-Zuid'

7:26 ARNHEM - Arnhem moet bij de zoektocht naar plekken voor woningen in het topsegment (vijf ton of duurder) beter zoeken in het zuidelijke stadsdeel. Dat vinden D66, CDA, ChristenUnie (alledrie coalitiepartijen) en VVD, samen goed voor 17 van de 39 zetels in de gemeenteraad.