Arnhemmer ten onrechte aangezien voor IS-terrorist

Syrië

Een aantal jaar geleden maakte hij een videoclip met twee Arnhemse rappers die in 2013 naar Syrië vertrokken. Een van de twee is teruggekeerd. ,,We waren geen vrienden, maar collega's.’’

Slapeloze nachten

In de reportage is alleen het gezicht van Elghasyry herkenbaar in beeld. Terwijl de stem op de achtergrond spreekt over B., die op de jihadistenlijst van IS staat, is Elghasyry als enige vol in beeld. ,,Alsof ik Marouane ben. Ik ben me rotgeschrokken. Ik was echt gechoqueerd. Er hoeft maar een gek te denken dat hij een goede daad verricht door mij uit de weg te ruimen. Ik heb er slapeloze nachten van."