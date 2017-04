Arnhems bedrijf Nectar krijgt miljoen voor veroveren 3D-printersmarkt

Participatiemaatschappij Oost Nederland(PPM Oost) en TIIN Capital (The Informal Investors Netwerk) steken samen meer dan 1 miljoen euro in het bedrijf. Richard Tieleman, investment manager bij TIIN Capital, bejubelt Nectar als 'één van de eerste 3D-printerleveranciers die in staat zijn een printer in de markt te zetten die vanwege haar gebruiksgemak voor brede doelgroepen inzetbaar is'.

Vakprijs

Pieter Rhemrev, adjunct-directeur bij PPM Oost, voegt hieraan toe: ,,Het Nectar-team heeft zich in de afgelopen periode sterk ontwikkeld op technisch en commercieel vlak. In maart van dit jaar won Nectar met de Nectar One zelfs de RapidPro Startup Award, de vakprijs voor leveranciers van professionele 3D printers.” De printers zijn inmiddels in staat verfijnde apparatuur te vervaardigen voor onder meer de medische sector, de autobranche en de lucht- en ruimtevaart.

Frankenstein

Nick Wilderink en Stein de Haan zijn een paar jaar geleden in een onopvallende loods aan de Industriestraat in Arnhem begonnen met hun bedrijf. Wilderink noemde de eerste Nectar die ze hadden ontwikkeld nog luchtig 'onze Frankenstein'. Inmiddels is het een printer die geschikt is voor massaproductie op nationale en internationale schaal.

Kennis delen

"We zoeken nu naar bedrijven en scholen die met ons aan de slag willen om de grenzen van de technologie op te zoeken. Die grenzen zijn voor ons heel interessant. Want met de kennis daarover duwen we techniek samen met onze klanten vooruit."

Uitbreiding

Nectar is nu naarstig op zoek naar personeel voor de veelbelovende onderneming. Wilderink: ,,We werken inmiddels met vijftien mensen. Dat mogen er zeker meer worden." De ingenieurs van Nectar zoeken hun markt vooralsnog dicht bij huis. Wilderink somt op: ,,Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland."